МО: поражены формирования ВСУ и нацгвардии в ДНР и в Днепропетровской области

Российские подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям четырех бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) и Днепропетровской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии