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Браун о продолжении карьеры: «Если буду справляться, есть огромная вероятность, что 2026 год станет целью»

Американский фигурист Джейсон Браун рассказал о решении продолжить карьеру. В этом сезоне 27-летний спортсмен пропускает серию Гран-при, но планирует выступить на чемпионате США 2023 года.

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