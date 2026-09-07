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Мировое обозрение

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Рябков: Партнёры по БРИКС предложили России помощь в урегулировании на Украине

Рябков: Партнёры по БРИКС предложили России помощь в урегулировании на Украине

Россия официально подтвердила, что партнёры по БРИКС один за другим предлагают своё посредничество в урегулировании украинского конфликта, и Москва не отклоняет эти инициативы.

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