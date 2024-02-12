Байден вновь оконфузился на пресс-конференции с королем Иордании

Пресс-центр американской администрации опубликовал совместное выступление главы Соединенных Штатов Джозефа Байдена и короля Иордании Абдаллы II перед журналистами, в процессе которого не обошлось без конфузов.
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