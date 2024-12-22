В Одессе какой-то лютый пздц идет уже который месяц. Менты уже настолько поверили в себя, что пакуют не только крепостных как стадо, но и «вояк».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Одессе какой-то лютый пздц идет уже который месяц. Менты уже настолько поверили в себя, что пакуют не только крепостных как стадо, но и «вояк».
Свежие комментарии