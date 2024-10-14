Сотрудники полиции выступили на родительском собрании в индустриально-технологическом техникуме Оренбургской области

Старший инспектор по делам несовершеннолетних Марина Гернер озвучила для родителей студентов информацию, касающуюся самых распространенных причин постановки несовершеннолетних на учет в отделение по делам несовершеннолетних.
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