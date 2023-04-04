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В Хабаровском крае начались сезонные вертолетные перевозки

В Хабаровском крае начались сезонные вертолетные перевозки

В этом году авиакомпания "Дальнереченск Авиа" запускает сезонные вертолетные перевозки в поселок Победа и село Новокуровка Хабаровского района.

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