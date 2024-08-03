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Сохраните их надолго: правило 9 «не» поможет не испортить шерстяные вещи при стирке

Сохраните их надолго: правило 9 «не» поможет не испортить шерстяные вещи при стирке

Сохраните их надолго: правило 9 «не» поможет не испортить шерстяные вещи при стирке Алёна Юрьева Уход за шерстяными изделиями требует особого внимания, чтобы они служили долго и сохраняли свой первозданный вид.

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