Как выглядят 10 детей советских актёров, которые не пошли по стопам родителей

Д’Артаньян, Караченцов, Вицин, Лановой — эти имена знает не одно поколение. Но актёрская династия продолжилась далеко не во всех семьях: кто-то из детей советских кинозвёзд стал стоматологом, кто-то юристом или экономистом, а кто-то окончил духовную семинарию.