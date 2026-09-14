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Как выглядят 10 детей советских актёров, которые не пошли по стопам родителей

Как выглядят 10 детей советских актёров, которые не пошли по стопам родителей

Д’Артаньян, Караченцов, Вицин, Лановой — эти имена знает не одно поколение. Но актёрская династия продолжилась далеко не во всех семьях: кто-то из детей советских кинозвёзд стал стоматологом, кто-то юристом или экономистом, а кто-то окончил духовную семинарию.

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