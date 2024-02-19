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Русская весна

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«Угроза миру»: учёные бьют тревогу из-за разрушительного «вторжения»

«Угроза миру»: учёные бьют тревогу из-за разрушительного «вторжения»

Все более частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают мировой продовольственной безопасности, сообщили сингапурские и китайские ученые Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан, Сяоган Хэ в статье для научного журнала Science Advances.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ТРАВИТЬ эту саранчу нужно!!  Помню в Крыму, еще во времена СССР... Было это где-то в 1968 году... Шла я по внутридворовой дорожке, летом, дело к вечеру было, И ВДРУГ КАК СЫПАНЕТ СВЕРХУ НЕ ПОНЯТНО ЧТО!! ГРАДОМ! БОЛЬШОЕ! МНОГО!! Я так кричала с перепугу. А потом гляжу, это сыпанувшее еще и шевелится!!   ....КАК Я  ОРАЛА!! Я ТАК ИСПУГАЛАСЬ!!... Оказалось, это была саранча.  Минут 15 эта саранча шевелилась по всему участку, целый вал, много0много ее было, а потом резко, как по команде снялась - И УЛЕТЕЛА!!.... Но было жутковато!.... Никому не желаю попасть в очаг приземления саранчи... Потом взрослые сказали, что в это время высоко в воздухе кружил иностранный самолет (был слышен гул мотора так &quot;у-у-у), и это именно ОН сбросил саранчу на Крым. Правда это, или нет, не уверена, но как говорится, &quot;за что купила, за то и продаю&quot;.... Возможно ли, чтобы саранча выжила, если ее сбросили с высоты? Или там какие-то особые для этого были приспособления?
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