«Угроза миру»: учёные бьют тревогу из-за разрушительного «вторжения»

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лина любимцева

ТРАВИТЬ эту саранчу нужно!! Помню в Крыму, еще во времена СССР... Было это где-то в 1968 году... Шла я по внутридворовой дорожке, летом, дело к вечеру было, И ВДРУГ КАК СЫПАНЕТ СВЕРХУ НЕ ПОНЯТНО ЧТО!! ГРАДОМ! БОЛЬШОЕ! МНОГО!! Я так кричала с перепугу. А потом гляжу, это сыпанувшее еще и шевелится!! ....КАК Я ОРАЛА!! Я ТАК ИСПУГАЛАСЬ!!... Оказалось, это была саранча. Минут 15 эта саранча шевелилась по всему участку, целый вал, много0много ее было, а потом резко, как по команде снялась - И УЛЕТЕЛА!!.... Но было жутковато!.... Никому не желаю попасть в очаг приземления саранчи... Потом взрослые сказали, что в это время высоко в воздухе кружил иностранный самолет (был слышен гул мотора так "у-у-у), и это именно ОН сбросил саранчу на Крым. Правда это, или нет, не уверена, но как говорится, "за что купила, за то и продаю".... Возможно ли, чтобы саранча выжила, если ее сбросили с высоты? Или там какие-то особые для этого были приспособления?