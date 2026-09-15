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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Олейник – про новое поколение бойцов: «Раньше была битва характеров, а сейчас – SMM-служб и пиарщиков»

Российский боец Алексей Олейник сравнил старое и новое поколение бойцов. «Мое мнение, раньше была битва характеров.

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