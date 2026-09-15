Алексей Олейник – про новое поколение бойцов: «Раньше была битва характеров, а сейчас – SMM-служб и пиарщиков»

Российский боец Алексей Олейник сравнил старое и новое поколение бойцов. «Мое мнение, раньше была битва характеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Владислав Радимов: «ЦСКА будет грозной силой, когда полностью поймет, что хочет Игдисамов. Появилась уверенность, в игре происходят улучшения»
- Садулаев победил Курбанова и отобрался на чемпионат мира по вольной борьбе в Астане
- Мукаилов о том, может ли забить через себя в РПЛ: «Обязательно ударю, если момент появится. Будет сумасшедший гол»
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым