Если врага уже увидели, то не надо спрашивать, что делать. Надо действовать! Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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Если врага уже увидели, то не надо спрашивать, что делать. Надо действовать! Глава Крыма Сергей Аксёнов.