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Вайсфельд о «Локомотиве»: «Не знаю, кто и почему ожидал от них более плохой игры после ухода Хартли. Учитывая «трюк» с контрактами в конце того сезона Им вообще нет конкурентов!»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о выступлении «Локомотива» старте сезона.

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