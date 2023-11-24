Процесс кристаллизации: российские учёные определили темпы роста алмазов в природе

Российские учёные выяснили, с какой скоростью растут алмазы в недрах земли. Они провели эксперимент по алмазообразованию на специальной установке, позволяющей достигать давления и температур, которые возникают на глубинах около 200 км.
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