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Смоленская Газета

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Центр общественного наблюдения Смоленской области посетил Артём Туров

Центр общественного наблюдения Смоленской области посетил Артём Туров

Выборы в Смоленской области продолжаются. Гостем Центра общественного наблюдения за выборами в Смоленской области стал Депутат Государственной Думы Артём Туров посетил Центр общественного наблюдения, поделился впечатлениями от экскурсии и высоко оценил его работу.

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