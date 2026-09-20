Центр общественного наблюдения Смоленской области посетил Артём Туров

Выборы в Смоленской области продолжаются. Гостем Центра общественного наблюдения за выборами в Смоленской области стал Депутат Государственной Думы Артём Туров посетил Центр общественного наблюдения, поделился впечатлениями от экскурсии и высоко оценил его работу.