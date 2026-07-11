Провизор Коркина: при нанесении ряда мазей с антибиотиками нужно избегать солнца

Мази с тетрациклиновыми антибиотиками, некоторые противогрибковые препараты и нестероидные противовоспалительные гели с кетопрофеном повысить чувствительность кожи к солнечным лучам, провоцируя покраснение или даже ожоги.
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