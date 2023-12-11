БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Ильдус Мамлеев
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Америку берут под контроль русские гангстеры. Об этом доложили Путину

Америку берут под контроль русские гангстеры. Об этом доложили Путину

Коллективный Запад крышует нашу мафию, думая, что она тоже противостоит Кремлю Михаил Зубов На фото: президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин (слева направо) во время встречи (Фото: Михаил Климентьев/ТАСС) Материал комментируют: Константин Смирнов Западные спецслужбы стали отказываться от сотрудничества с финансовой разведкой России в борьбе с международным терроризмом и преступными картелями.

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