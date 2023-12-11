Америку берут под контроль русские гангстеры. Об этом доложили Путину

Коллективный Запад крышует нашу мафию, думая, что она тоже противостоит Кремлю Михаил Зубов На фото: президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин (слева направо) во время встречи (Фото: Михаил Климентьев/ТАСС) Материал комментируют: Константин Смирнов Западные спецслужбы стали отказываться от сотрудничества с финансовой разведкой России в борьбе с международным терроризмом и преступными картелями.