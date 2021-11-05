Антипрививочники доигрались

Темы дняПолитикаАнтипрививочники доигрались Им пытались объяснить, уговаривали, предупреждали, вразумляли, взывали к логике, даже пытались умаслить.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИХИван ХаджибековГермания, Берлин, 1933 год, штурмовые отряды папаши Ремма...АлексейЗамотай рыло, осел!ЁRRagenДо этого пока не дошло, но ... истина где-то рядом, увы!MeerfliegerА вот и один из кандидатов в эти отряды - Алексей...ИХИван ХаджибековНу да, балансировщикBoris Janovsky"А вот и один из кандидатов в эти отряды" С боевиками проблем никогда не было.GGarryты то откуда знаешь про Рема, холопчик??? Ты тоже как и он педик??? Да и научись писать имя своего "коллеги" без ошибок.....ИХИван ХаджибековСлышь, ботяра, распались на байты и умриАристарх Смугловты чäво забурлила , незабудка?GGarryУсохни, чучело неумытое....воняешь сильноGGarryКакой однако у тебя длинный и чуткий шнобелек, дурилка поцоватая....Дыши глубже умнее станешь на полпроцента.....Аристарх Смугловэто швабра для твоего копчения , паста кожаная ;-)GGarryда какая там швабра шлецик, не мечтай....у ребе рука то дрогнула.....вот и получилось .....уй чегоГусЕнаГотовь жопу:)))ИХИван ХаджибековРаспались на байты и у мри глупая программа;))ИХИван ХаджибековШо, байты перемешать? Пусть тебе ьета-версию загонятBoris JanovskyИван, юмор здесь не уместен! Этих горбатых ботов только мусорная корзина исправит.Александр ПоповВерьте только настоящим специалистам. Голиковой например. Крупнейший специалист в области медицины.ВХвячеслав харченкоКрупнее некуда, мировое "светило".M_Tatiana_VДа, то ли дело Маша Шукшина, куда до нее и Голиковой и самому Гинсбургу! )))Boris JanovskyВы забыли светоча медицины Скворцову. Интересно, кости Н.И.Пирогова в гробу не перевернулись, когда эту ... награждали орденом Пирогова за "организацию работы по предупреждению и предотврщению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)"?Boris JanovskyДа куда там Шукшиной до ГинЦбурга! Просто соплячка! Вот Гинцбург одним выступлением подтвердил все опасения антипрививочников и даже конпирологам с их манией чипирования аргументов "за" подкинул. Какая глыба, какой матерый человечище! (лучше бы он промолчал!)M_Tatiana_VВы про что, расшифруйте пожалуйста! Снова заявление по сути ни о чем, без ссылок и обоснований, лишь бы шумовой эффект создать?Boris JanovskyТатьяна, а что вообще вы здесь делаете если не в курсе последних новостей? В частности интервью Гинцбурга от 25 октября и общим охренением по его поводу. Сами найдете или вам все разжевать нужно, да еще и в горло протолкнуть, поскольку сами думать не научились?M_Tatiana_VНу, додумывать то, о чем не говорилось - это видимо ваше амплуа. Я же объясняю на пальцах то что со школы известно. Вакцина - это ослабленный вирус. Правда, есть уже РНК-вакцины, например, phizer, но у нас в ходу такого нет в настоящее время. Итак, ослабленный вирус, который не может размножаться, следовательно, не может нанести вреда организму т.к. погибнет в считанные часы и будет выведен из организма. Далее: среда, в которую вирус помещается: ну здесь что-то срочно изобретать необходимости нет, используются препараты, которые используются давно и давно показали все свои плюсы и минусы. И в чем тут может быть опасность? А вот спешно разрабатывающиеся лекарства и методики лечения от ковида - это практически в полном смысле слова эксперимент. И если вас или ваших родичей прижмет - отказываться ни от чего не будете, наоборот - будете гоняться за новейшими разработками.Татьяна БраунИли Волочкова-из той же оперы. Скоро предлжит лечиться "шпагатом".GGarryа ты в чем специалист??? в получении грантов?GGarryНу как ей с Бероевым то сравнится по уровню знаний.....Александр ПоповБероев это кто?Александр ПоповШукшина такой же специалист. как и Голикова.Boris JanovskyНу, Таня, вы классно подставились! В школе по биологии троечницей из жалости были? "Вакцина - это ослабленный вирус" Среди трех российских вакцин этому определению соответствует только КовиВак от центра Чумакова, которую в Москве мне найти не удалось. Спутник-V по вашему определению вакциной не является. "И в чем тут может быть опасность?" В том же, что и всех непроверенных лекарственных препаратов - неизвестные реакции организма. Особенно аллергические, коих сейчас у громадной массы народа в изобилии. Слава Гигее и Панацее что, IMHO, Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V), несмотря на дурацкие заявления Гинцбурга, сделан нормальными руками. Но тех, кого уже напугали заявления правительства о его безопасности и необходимости применения, уже не переубедить. Это уже сформировавшаяся фобия. Это как человеку с арахнофобией на руку паука посадить. Он же умереть от этого может! "А вот спешно разрабатывающиеся лекарства и методики лечения от ковида ..." К сожалению, на современном уровне развития науки единственно надежным средством профилактики вирусной инфекции является вакцинация. И все методы лечения есть поддержка организма больного до того момента, когда начинает действовать его собственный иммунитет. И вот когда тяжелое течение болезни развивается у уже привитых, а их наличие признал даже Гинцбург, это страшно.Александр ПоповСкворцова хотя бы врач по образованию. Правдо, есть такая тенденция - как только врач становится чиновником, клятва Бюрократа начинает преобладать над клятвой Гиппократа.M_Tatiana_VСпутник - это действительно ослабленный вирус, только не совсем ковид, а аденовирус с фрагментом ковида. Но суть та же и принцип действия тот же. И что именно может начаться с организмом привитых в тяжелых случаях, можете расшифровать? И при каких факторах риска и в скольких процентах случаев? С ковидом в чистом виде это уже описано, в том числе и для массового читателя, а у антиваксеров - только голословные страшилки. А вакцинация идет уже больше полугода, привившихся, в том числе и спутником, уже сотни миллионов, должна же быть и какая-то статистика.ВладимирА кто вам статистику опубликует? Это же не англичане, это русские. У русских статистика через Путина идёт, значит никто её не узнаетM_Tatiana_VНу сейчас же интернет существует. Англичане, итальянцы, аргентинцы, кто там еще, у Путина спрашивать не обязаны что публиковать а что нет. А чтобы перевести - у нас достаточно людей владеющих английским.ВладимирНе понял, как это у Путина спрашивать не обязаны? А кто эту статистику формировать будет? Независимая организация? У нас их просто нет. Все вопросы к Путину.M_Tatiana_VНо спутником же не только у нас прививают, кто мешает в тех странах статистику собрать и опубликовать?ВладимирПутин мешает. Или поток перекроетGGarryФиздюк физдит....ПРО Сае Марино ЧТО ЗНАЕТЕ. парубок??? какой ывкциной ВСЯ СТРАНА ПРИВИЛАСЬ??? Результаты какие???GGarryЕдритД мадриД....я так и знал....Это же опять Путин виноват.....вот ты и проболтался, холопчик....Теперь с тобой ВСЕ ЯСНО и с твоими антиваксерскими высерами все ясно....Цель то ты озвучил....ПУТИН, РОССИЯВладимирУ Путина спроси, щенокM_Tatiana_VКругом вездесущий Путин виноват. Если у вас нет маниакального синдрома - это еще не значит, что за вами не следят.ВладимирОн не просто виноват, он руководит вами как кукловод. А вы его слушаете. А что Путин ни при чём, ни при делах? Пиздец, президент и не при делах. Мальчик со стороны вылез и не при делах. Конечно он за всё должен быть в ответе, но не отвечает ни за что.M_Tatiana_VВакцинация - чисто медицинское мероприятие. Не надо его заменять политикой. Я доверяю нашим ученым, которые разрабатывают вакцины. А тезис типа: Путин - наш поспел везде пострел - это круто. Главное - все можно объяснить. И статистику которая не нравится, и отсутствие статистики, которая бы понравилась.ВладимирКто вам сказал, что ковид - это медицина? Это политика чистой воды. Мухи отдельно, котлеты отдельно.M_Tatiana_VПотому что ковид - это инфекционное заболевание. По-вашему переполненные ковидарии - это реквизит для репортажей по центральным каналам?ВладимирКончно, наконец до вас дошлоLLuidmilaБыли случаи, когда оспой заболевали и привитые, и умирали? Конечно, были. Ни одна вакцина не даёт гарантии вечной жизни. Это не средство Макропулоса. Вакцина снижает вероятность заболевания, это во-первых, вакцина снижает вероятность тяжелого течения заболевания у привитых заболевших, это во-вторых. Это от вакцины и требуется. Так как в основном тяжело болеют старые и хроники, то для них вакцина - это однозначное благо. Вероятность заболеть и умереть сильно меньше. Главная опасность вакцины - это последствия для детей и молодых людей детородного возраста. Вот это и требует длительной проверки. А вот для старых это НЕАКТУАЛЬНО. Поэтому, если бы наши старые люди были адекватными, то все пошли бы и провакцинировались, и сами бы выжили, и не заражали бы свою родную молодёжь. Дали бы возможность своим внукам дождаться проверенной вакцины. Но нет, это же дети хрущевской слякоти, с них ведь началось уничтожение страны.LLuidmilaМеньше нужно фантазировать, ежели в основах управления не разбираетесь совсем.ВладимирНу в основах управления вакцинации я не разбираюсь. Но вы разбираетесь на пользу Путина.Boris JanovskyЯ рад, что вам не понравилось подставляться и начинаете думать. При использовании в качестве вирусного вектора для генной терапии ослабленный аденовирус бесполезен, так как не выполнит своего предназначения - заразить целевые клетки и вызвать имунную реакцию организма. "что именно может начаться с организмом привитых в тяжелых случаях" Заболевание в тяжелой форме после прививки означает, что иммунитет к данному вирусу полностью отсутствует. Следовательно вероятность того, что он разовьется в ближайшее время крайне низка. То есть этот больной практически смертник. Надежда одна, на сильное отличие штама вируса от модели, по которой делалась вакцина. Но S-белок, используемый в вакцине кодирует выступы-шипы в оболочке вируса, чуть ли не главный компонент в процессе прикрепления вируса к клетке и ее заражения. Возможность его мутации до нераспознаваемой формы при сохранении вирусом способности заражать человека очень низка. "должна же быть и какая-то статистика" Реальная статистика объект гостайны и мы знаем только ее обработанный в интересах правительства вариант. Верить ей или нет это личное дело каждого. Лично я не могу верить людям врущим по любому поводу более двух десятков лет. Судя по количеству противников вакцинации, а эти люди то же не верят заявлениям правительства, я не одинок.Boris JanovskyLLuidmilaМногие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. © Козьма Прутков . Я разбираюсь исключительно в своих интересах. Если мои интересы совпадают с интересами главы государства, значит только, что у меня явно есть мозги. Вы по всей видимости проповедуете принцип "назло мама отморожу уши". Имеете право.M_Tatiana_VДа, дошло. Вы человек, живущий в виртуальной реальности. Там человек-паук Путин опутал своей паутиной всю планету и контролирует все вплоть до интернета. Оплаченные им профессиональные мистификаторы настроили декораций в сотнях больниц по всей стране, где медики в бутафорских защитных костюмах изображают какую-то деятельность, а актеры-любители - больных. Поменьше в компьютерные игры играйте, если дошло до такого - последствия могут быть необратимыми.GGarryда что вы ему объясняете??? Зачем??7 Он сам 100% ПРИВИТ....а здесь отрабатывает тему .....он здесь на работеГусЕнаБздит:)))GGarryне знаете Егора Бероева? про Шукшину тоже первый раз услышали?ГусЕнаТатьяна, Вы зря с борюсиком-маминой писей полемизируете. Он себе баллы за каждый коммент натягиват.GGarryСан Марино - ВОТ СТАТИСТИКА!!!M_Tatiana_VМне совершенно фиолетово до того, что вы думаете о моих алгоритмах мышления. А вот в ваших рассуждениях есть несколько утверждений, которые нуждаются в практических доказательствах, но которыми вы себя не утруждаете. Вместо этих доказательств вы заявляете, что реальная статистика засекречена - ход конем, что и говорить. Универсальная отмазка, на которую можно сослаться сочиняя любую фигню. И главное - вы объявляете бесполезным и тупиковым целое направление в эпидемиологии - разработку векторных вакцин. Не много ли на себя берете?GGarryЛюди во всем мире мрут от политики? паренек, а ты еще не был на осенней профилактике??? смотри, накроет не по детски....GGarryТаких лисаПедиков как ты надо строго наказывать. но ты поганец ведь с руины тут гадишь....издалекуBoris Janovsky"Были случаи, когда оспой заболевали и привитые" Не надо врать, переболевшие оспой или привитые противооспенной вакциной получают стойкий иммунитет на всю жизнь. Если хотели привести пример то надо было назвать вакцину от клещевого энцифалита.M_Tatiana_VДа я вообще-то не ему объясняю, а тем, кто будет это читать. Эта публика здесь почти вся на работе, и привиты скорее всего файзером - экспериментальной РНК-вакциной, зато штатовской, самой крутой.ВладимирНазло маме нет, но назло Путину - да. Он же не мама.ВладимирНу да, так оно и естьВладимирТы, дебил, откуда взял, что я педик? Ну если ты педик, то понятно. Я не гажу, я от твоих придурков освобождаюBoris JanovskyБеру назад свои утверждения о ваших попытках думать - чего нет, того нет. На всякий случай повторяю для тех кто в танке: верить или не верить официальной статистике это личное дело каждого. Еще раз повторяю, вера во что-то личное дело каждого. Свобода вероисповедания у нас закреплена в конституции. Хотя свобода слова и собраний тоже где-то там прописана. Так вот вера это убеждение в существовании (или не существовании) чего-то, не подтвержденное убедительными доказательствами. На основании имеющихся у меня массива косвенных доказательств я официальной статистике не верю. Вы верите на основании известных вам косвенных доказательств. И это ваше личное дело. "вы объявляете бесполезным и тупиковым целое направление в эпидемиологии - разработку векторных вакцин" Похоже ваш слабый мозг окончательно заклинило, где я написал такую дурость?!!M_Tatiana_VДа, в вашем понимании думать - это объявить, что реальная статистика засекречена и додумывать какой она может быть. Ну и сочинять всякие наборы слов на тему, в которой ни вы ничего не понимаете, ни те кто это читает. В таком случае действительно - весь вопрос в вере.Boris JanovskyВаше мнение о моем понимании мне не интересно. Где я объявляю "бесполезным и тупиковым целое направление в эпидемиологии - разработку векторных вакцин"?Boris Janovsky"привиты скорее всего файзером" Вот вам, кстати, про Pfizer https://vmestevselegche.mirtesen.ru/blog/43992008275/Byivshiy-glavnyiy-nauchnyiy-sotrudnik-i-vitse-prezident-kompaniiBoris Janovsky"Кругом вездесущий Путин виноват. Если у вас нет маниакального синдрома - это еще не значит, что за вами не следят." Я не сразу этот перл заметил. Значит Путин все же виноват?! Ай, молодца Татьяна!!!M_Tatiana_VВспомнила миниатюру Жванецкого в исполнении Карцева и Ильченко про доцента и грузина по имени Авас.Boris JanovskyДа, очень похоже. Поэтому перестаньте изображать этого грузинского студента и ответьте на простой вопрос: Где я объявляю "бесполезным и тупиковым целое направление в эпидемиологии - разработку векторных вакцин"?M_Tatiana_VНу если вы не понимаете, что там главный прикол не со студентом, а с доцентом, то объяснять что-то еще, а тем более фишку в шутке с маниакальным синдромом бесполезно. Мыслитель, блин!Boris JanovskyмЫслитильница, блин! Понятно, что подтвердить свою клевету с векторными вакцинами ты не сможешь. Но можешь просто извиниться, это тоже принимается.Регина ТолстоброваНастоящий 37 год. Слежка и доносы теперь еще внедряют. Слов нет, как отвратительно это.MeerfliegerНе удивлюсь, если вакцинацики, подобно нацикам Укропии, сайтик забацают типа "миротворца" и будут туда писать всех, кто им хоть слово поперёк напишет. И назовут пафосно Жизнетворец. 🤔 Одна тут, с белой мордой, уже практически готова. Всех подряд ведь будет писать... Хотелось бы заранее на подобных ей ведёрко холодной воды вылить - статей в УК много... И о клевете статью никто не отменял .. 😉M_Tatiana_VА вы оказывается еще и спец по истории! А фальшивые сертификаты за деньги - это очень мило по-вашему!mark nikitinТе потери которые Россия несёт из-за НЕ Противодействия вирусу, благодаря паникёрам (вольных или не вольных) на много больше,чем от Вакцинации. А те кто создавал панику, во все века наказывали. Во время Великой отечественной вообще расстреливали.Boris Janovsky"А те кто создавал панику, во все века наказывали" Ах как вы правы! А кто же эту панику создал? Вот по мнению Петра Толстого правительство полностью провалило информационную компанию по вакцинации. Я бы добавил что они добились прямо противоположенного эффекта. Но наказать правительство, которое десятки лет врет своему народу, у вас пупок развяжется.GGarryа КТО в 37 СТУЧАЛ??? такие же добренькие ЛИБЕРОИДЫ как ты И СТУЧАЛИАлександръ МосинъМожет мне всё-таки кто-нибудь объяснит: почему власть, официальные лица не хотят нести ответственности за последствия прививки, а всю ответственность должен брать на себя пациент, официально давая расписку об этом?Регина ТолстоброваВедь они больных людей заставляют делать прив ивки, осенью с только у всех обострений. Здоровым надо делать прививки.LSLiudmila SolodkoА есть ли такая страна где власти взял и на себя ответственность?LLuidmila1.Взрослый человек всегда и везде несёт за себя ответственность сам. 2.Почему летом, когда не было осенних обострений здоровые люди не сделали прививки? Чего ждали, обострений орви?Неизвестно Неизвестно1. Совершенно правильно. Взрослый человек несет ответственность за себя сам. Поэтому многие, понимая ЧЕГО может им стоить эта жижка, отказываются ею себе колоть. ВОПРОС. Почему гос-во НАГЛО наезжает и ЗАСТАВЛЯЕТ всеми доступными ему способами это сделать? Почему это гос-во НЕ ХОЧЕТ взять отвественность за последствия прививки на себя? Прививка же, со слов разработчиков, АБСОЛЮТНО БЕЗВРЕДНА! 2. А потому что летом не было такого НАЕЗДА со стороны гос-ва на людей. Сейчас просто ВЫНУЖДАЮТ вколоть себе не понятно что, и при этом еще и взять на себя ответственность за это. Наше гос-во, как английская королева, никогда и ни в чем не виновато.sawa beliДостойный вопрос,он ответ ????sawa beliА какое государство,царство воров…M_Tatiana_VВакцинация идет уже более полугода. Может, обнародуете хоть одну историю болезни, где человек заболел от прививки, а его отказались лечить. Непривившихся лечат всеми имеющимися способами, а привившиеся пусть сами с последствиями справляются что ли? Думаете, о чем пишете или лишь бы фейк в массы кинуть?Валера ЮшковА СССР всегда ответственно поступал, и не проверенную жижу не колол.M_Tatiana_VКто заставляет делать прививки при обострениях? И какие санкции за отказ? А страдающим рядом хронических болезней прививки надо делать потому что ковид для них почти смертный приговор, в лучшем случае - снижение качества жизни на всю оставшуюся жизнь, которая вполне может значительно укоротиться. А основное право человека - право на жизнь, слышали такое? Вы, кажется, когда-то курями и поросятами занимались? Вот и занимайтесь дальше если еще здоровье позволяет и не лезьте в медицину, в которой вы ничего не понимаете.mark nikitinВ 91 году СССР проиграл Холодную Войну, в результате предательства правительственных бонз во главе с Горбачёвым. После провала ГКЧП, Горбачёв ввёл во все министерства и ведомства представителей Госдепа США с властными полномочиями. А в 93 году после стрельбы в Москве, Госдеп США подсунул Россиянам Конституцию, написанную там же в Госдепе агенством USAID, и народ принял эту конституцию. По конституции Россия стала колонией США, и даже те поправки которые были внесены в конституцию 1 июля, не меняют приоретет Международных Принципов и Норм (статья 15.4 конституции РФ 93 года), перед законами России. То-есть подчинение США никуда не делось, Россия по прежнему подчиняется штатам. Так же штатам подчиняются СМИ РФ, и нет ни одного канала не подчинённого США. Потому люди там выступают, особенно те кого пиарят из каждого утюга исключительно посола американского. А соответственно и передачи, которые крутят на ТВ, так же подчинены разнорядки из США.mark nikitinОккупационная система построена так, что иностранному солдату на оккупированной территории находится не надо. Оккупант создал систему подчинения так, что всё замыкается всёравно на нём. ----------- Партии созданы для обмана народа, они не несут ни какой задачи,кроме как раз в несколько лет поменять такую же партию, но с другим названием. -------- КПРФ стоит лишь на том что в её абравиатуре заложено слово Комммунистическая, во всём остальном эта та же партия, как и Парнас и ЛДПР и прочие созданные и создаваемые. Все партии получают ЦУ от американских и английских кураторов. ЕР стала обьектом нападения лишь потому что Президент Путин взял эту партию под личный контроль, стал чистить эту партию от явных проамериканских членов, и заполнять её патриотами. Обретя большенствво ЕР стала влиять на вопросы принимаемые для России в большей степени, чем могла раньше. Разве америка позволит чтобы решались вопросы России,ей нужно чтобы целый мир решал проблемы Америки за счёт себя.mark nikitinmark nikitinУ ковида время адаптации 2 недели. Если бы Россия была Суверенна, поступили бы как в Китае: ввели ЧС - чрезвычайное ситуация, или ЧП – чрезвычайное положение. На улицах только Военные Хим-Биологических войск, и сопутствующие силы Армии. Люди сидят по домам, сухпай приносят военные под дверь. Армия развернула бы госпиталя, главными по медицине поставили бы военных медиков, так как они заточенны на такие ситуации, у них всё есть для борьбы. Через 2 недели выявились бы в изоляции больные, и отправлены на лечение, а для остальных эпидемия закончилась. Так происходит в Китае и нескольких других странах, которые используют метод СССР, по остановке распространения эпидемии.GGarryдывысь, дывчина!!!!Pfizer и AstraZeneca при подписании контрактов на поставки вакцины требуют, чтобы их заранее освободили от ответственности за любые ее побочные эффекты. Как сообщает чилийская пресса со ссылкой на местный Минздрав и Министерство финансов, при подписании контракта на поставку вакцины с компанией Pfizer производители потребовали включить в контракт пункт об освобождении лаборатории от судебных исков или какой-либо инGGarryPfizer и AstraZeneca при подписании контрактов на поставки вакцины требуют, чтобы их заранее освободили от ответственности за любые ее побочные эффекты. Как сообщает чилийская пресса со ссылкой на местный Минздрав и Министерство финансов, при подписании контракта на поставку вакцины с компанией Pfizer производители потребовали включить в контракт пункт об освобождении лаборатории от судебных исков или какой-либо инGGarryЖИЖА У ТЕБЯ В ТРУСАХ, холопчик....попробуй на вкус, может поумнеешь маненькоGGarryА ГДЕ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ПРО "последствия" о которых ты тут пишешь, парубок?Комментировать
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