Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Герань» сожгла цех в Изюме, где противник собирал беспилотники

«Герань» сожгла цех в Изюме, где противник собирал беспилотники

Вооруженные силы России с помощью беспилотника «Герань» нанесли удар по цеху на территории Изюмского коммунального производственного водопроводно-канализационного предприятия в Харьковской области, где, по данным источника «Звезды», осуществлялись производство и сборка беспилотных летательных аппаратов.

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