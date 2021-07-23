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Запад призвал стороны в Афганистане договориться о постоянном прекращении огня

Запад призвал стороны в Афганистане договориться о постоянном прекращении огня

США и европейские государства в совместном заявлении призвали конфликтующие стороны в Афганистане договориться об установлении постоянного и всеобъемлющего режима прекращении огня в стране до достижения финального политического урегулирования.

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