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Китай

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Китай будет сохранять последовательность и стабильность своей политики в отношении сопредельных стран -- Си Цзиньпин

Пекин, 12 декабря /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет сохранять последовательность и стабильность своей политики в отношении сопредельных стран, приносить еще больше пользы своим соседям за счет модернизации в китайском стиле и вместе с ними продвигать процесс модернизации в Азии.

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