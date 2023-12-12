Китай будет сохранять последовательность и стабильность своей политики в отношении сопредельных стран -- Си Цзиньпин

Пекин, 12 декабря /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет сохранять последовательность и стабильность своей политики в отношении сопредельных стран, приносить еще больше пользы своим соседям за счет модернизации в китайском стиле и вместе с ними продвигать процесс модернизации в Азии.