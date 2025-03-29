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Дюков об отмене или переносе товарищеских матчей в случае возвращения России: «Мы всегда можем договориться. Партнеры отнесутся с пониманием. Это будет форс-мажор, по сути»

Сборные России были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года. Ранее стало известно, что 6 июня команда под руководством Валерия Карпина встретится с Нигерией, а 10 июня – с Беларусью.

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