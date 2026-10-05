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The Eurasia Daily news agency

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Burger King has closed two restaurants in Vladivostok after a scandalous video from the kitchen

Burger King has closed two restaurants in Vladivostok after a scandalous video from the kitchen

The management of the Burger King fast food company decided to suspend the operation of two restaurants in Vladivostok after the publication of a scandalous video filmed in the kitchen of the institution on Semenovskaya Street.

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