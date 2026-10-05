Burger King has closed two restaurants in Vladivostok after a scandalous video from the kitchen

The management of the Burger King fast food company decided to suspend the operation of two restaurants in Vladivostok after the publication of a scandalous video filmed in the kitchen of the institution on Semenovskaya Street.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым