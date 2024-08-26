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Microsoft взяла рекламу в меню «Пуск» из WIndows 11 и… перенесла ее в Windows 10

Microsoft взяла рекламу в меню «Пуск» из WIndows 11 и… перенесла ее в Windows 10

Microsoft снова вызывает недовольство пользователей, но теперь на Windows 10. В ее недавних обновлениях, которые уже доступны участникам программы Windows Insider в каналах Beta и Release Preview, появилась новая функция «Account Manager», которая ранее дебютировала в Windows 11.

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