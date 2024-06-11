⚫Xbox Game Pass Ultimate + EA [12 месяцев] ГАРАНТИЯ https://irongamers.ru/sale/key/3649974 – Вы покупаете...

⚫Xbox Game Pass Ultimate + EA [12 месяцев] ГАРАНТИЯhttps://irongamers.ru/sale/key/3649974 – Вы покупаете аккаунт Microsoft с подпиской Xbox Game Pass Ultimate [12 месяцев] (Доступен на ПК и Консоли) Это аккаунт для привязки игр к Вашему аккаунту! После привязки игры, вы сможете играть в полноценную лицензию игры в онлайне/мультиплеере (только на ПК) со своими друзьями, со своим ником и прогрессом!После покупки вы получите:✅ Данные от аккаунта✅ Инструкцию для привязки игр к Вашему аккаунту✅ Доступ к более чем 450 игр✅ Возможность играть онлайн (только на ПК), в том числе с друзьями, со своим ником/прогрессом На аккаунте подключена подписка Xbox Game Pass Ultimate, это подписка доступна на ПК и Консоли, она даёт доступ к более чем 450 игр.