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В Калуге открылась выставка «Мой герой»

В Калуге открылась выставка «Мой герой»

Выставка организована при содействии и участии сенатора Российской Федерации Александра Савина. Автор - член Объединения художников графического станкового искусства Московского союза художников Светлана Галаган.

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