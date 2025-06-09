В Калуге открылась выставка «Мой герой»

Выставка организована при содействии и участии сенатора Российской Федерации Александра Савина. Автор - член Объединения художников графического станкового искусства Московского союза художников Светлана Галаган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии