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В Запорожской области предупредили о последствиях продолжения обстрелов ЗАЭС

В Запорожской области предупредили о последствиях продолжения обстрелов ЗАЭС

В том случае, если Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) прекратит свою работу из-за постоянных ударов со стороны украинских националистов, может возникнуть сбой поставок электроэнергии, из-за чего Украина и Евросоюз столкнутся с ее дефицитом.

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