БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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40 лет после Чернобыля: «ликвидирована авария» на уральской АЭС

40 лет после Чернобыля: «ликвидирована авария» на уральской АЭС

А город подумал — ученья идут. За работой наших аварийщиков наблюдали атомщики из Белоруссии и Казахстана Роман Злобин Фото: Донат Сорокин/ТАСС 6−7 октября на Белоярской АЭС и в Заречном в Свердловской области прошли крупнейшие в УрФО и атомной отрасли страны комплексные противоаварийные учения — КПУ-2026.

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