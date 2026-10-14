40 лет после Чернобыля: «ликвидирована авария» на уральской АЭС

А город подумал — ученья идут. За работой наших аварийщиков наблюдали атомщики из Белоруссии и Казахстана Роман Злобин Фото: Донат Сорокин/ТАСС 6−7 октября на Белоярской АЭС и в Заречном в Свердловской области прошли крупнейшие в УрФО и атомной отрасли страны комплексные противоаварийные учения — КПУ-2026.