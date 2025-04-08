Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий, представляющий крупнейшую оппозиционную партию «Право и справедливость», заявил в эфире телеканала Trwam, что «глубоко разочарован» главой киевского режима Владимиром Зеленским.
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