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Кандидат в президенты Польши Навроцкий заявил, что разочарован Зеленским

Кандидат в президенты Польши Навроцкий заявил, что разочарован Зеленским

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий, представляющий крупнейшую оппозиционную партию «Право и справедливость», заявил в эфире телеканала Trwam, что «глубоко разочарован» главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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