🔼Цены на бензин разморозились и рванули вверх По данным Росстата за неделю с 6 по 12 октября цены изменились так: • АИ-92 — теперь 68,93 рубля за литр (+16 копеек) • АИ-95 — 76,34 (+31 копейка) АИ-98 — 97,17 (+18 копеек) • Дизтопливо — 78,65 (+24 копейки).