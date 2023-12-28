Светлана Панова: «Часто спортсменка выполняет четверной, программа пустая, но вторая оценка все равно высокая. Бывает обидно»

– Любому тренеру всегда хочется, чтобы вторая оценка была повыше. Часто бывает так: спортсменка выполняет четверной прыжок, программа сама по себе не очень интересная, пустая, лишена образа, но вторая оценка все равно оказывается высокой.
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