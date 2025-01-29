В Севастополя произошло ДТП: пострадали двое детей

В Севастополя произошло ДТП: пострадали двое детейПо информации полиции Севастополя, сегодня на улице Индустриальной произошла авария, в которой столкнулись автомобили Лада Приора и Mercedes, после чего Mercedes врезался в Nissan.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии