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В Севастополя произошло ДТП: пострадали двое детей

В Севастополя произошло ДТП: пострадали двое детей

В Севастополя произошло ДТП: пострадали двое детейПо информации полиции Севастополя, сегодня на улице Индустриальной произошла авария, в которой столкнулись автомобили Лада Приора и Mercedes, после чего Mercedes врезался в Nissan.

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