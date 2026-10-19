Там, где кончается зима В посёлке Белые Ключи говорили, что зима держится здесь дольше, чем в других местах, потому что в лесу живёт мёртвый князь и каждую весну забывает открыть ворота солнцу.
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