Раду Албот намерен выйти в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису

Чтобы обеспечить свое присутствие на первом турнире Большого шлема в следующем году, теннисисту из Республики Молдова необходимо набрать определенное количество очков в мировом рейтинге, где он пока находится на 113-м месте, сообщает Noi.
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