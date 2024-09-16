Россиянина задержали в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Сарасота в американском штате Флорида россиянина Дениса Постового, которого обвиняют в несанкционированном экспорте микроэлектроники в РФ.
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