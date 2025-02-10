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Царьград

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Депутат Якубовский: с 1 марта изменится порядок оплаты отопления

Депутат Якубовский: с 1 марта изменится порядок оплаты отопления

Счета «за тепло» в отопительный сезон теперь будут выше.С 1 марта в России меняется порядок оплаты за отопление: теперь регионы не смогут переводить граждан на равномерную оплату услуг в течение всего года.

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