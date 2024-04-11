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Закон, порядок, государство

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Двое жителей Брянской области лишены российского гражданства за совершение преступлений

Управлением по вопросам миграции УМВД России по Брянской области вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении двух лиц, которые приобрели российское гражданство в упрощенном порядке, но были признаны виновными в совершении преступлений.

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