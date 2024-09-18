Первый в Крыму музей электричества открылся в Алуште

Яркое путешествие в мир науки: в Алуште открыли музей электричества. Гостей и жителей полуострова ждут шоу-программы в которых демонстрируются десятки удивительных экспериментов и изобретений Николы Тесла.
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