Пресс-атташе сборной Польши: ФИФА еще не приняла решения по матчу со сборной России

Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский рассказал, что польская сторона не получила официальных подтверждений по отмене стыкового матча к чемпионату мира по футболу 2022 года против России, который должен был состояться 24 марта.
Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский рассказал, что польская сторона не получила официальных подтверждений по отмене стыкового матча к чемпионату мира по футболу 2022 года против России, который должен был состояться 24 марта.
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