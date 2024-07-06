MotoGP. Гран-при Германии. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 4-й, Марк Маркес – 13-й

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин показал лучшее время в квалификации MotoGP в Германии. Мартин, возглавляющий чемпионат, оказался быстрее пилотов «Трэкхаус» Мигеля Оливейры и Рауля Фернандеса, в то время как действующий чемпион и ключевой преследователь Мартина Франческо Баньяя («Дукати») стал четвертым.