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Кубок Шпенглера. Финал. «Спарта» против «Амбри-Пиотты»

Сегодня определится победитель 94-го розыгрыша Кубка Шпенглера. Пражская «Спарта» может одержать первую победу с 1963 года, «Амбри-Пиотта» – первую в истории клуба.

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