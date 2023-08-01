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Андрей Кириленко: «С удовольствием привез бы женскую сборную России в Суздаль»

Президент РФБ Андрей Кириленко назвал город, где бы он хотел провести матч женской сборной России. «Если говорить о расширении географии городов, то мы здесь ждем обратной динамики.

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