25 января в России отмечают День российского студенчества. Наиболее шумно – в университетах. Там в этот день традиционно отмечают окончание зимней сессии и у каждого ВУЗа есть свой ритуал, сообщил корреспондент Леонид Клименчук.
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