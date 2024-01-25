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В России отмечают День российского студенчества

25 января в России отмечают День российского студенчества. Наиболее шумно – в университетах. Там в этот день традиционно отмечают окончание зимней сессии и у каждого ВУЗа есть свой ритуал, сообщил корреспондент Леонид Клименчук.

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