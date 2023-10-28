Школьник в Челябинской области впал в кому и умер после тренировки по борьбе.

Десятиклассник в городе Карталы Челябинской области внезапно впал в кому и умер. Несчастье случилось в ночь на 26 октября, а вечером 16-летний школьник посещал тренировку по ММА – смешанным единоборствам.
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