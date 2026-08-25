В США продемонстрировали дрон-перехватчик, оснащённый радиолокационной ГСН Американская компания Vernius Systems продемонстрировала активную радиолокационную го.
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В США продемонстрировали дрон-перехватчик, оснащённый радиолокационной ГСН Американская компания Vernius Systems продемонстрировала активную радиолокационную го.
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