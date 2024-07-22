Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Переквалифицировать!" Глава СК больше не церемонится с южанами(видео)

"Переквалифицировать!" Глава СК больше не церемонится с южанами(видео)

Депутата бахнули палкой по голове. От МВД пришло стыдливое "обычная хулиганка". Переквалифицировать! "Мы делаем что хотим, а для вас - закон" Очень известный "мем", пустивший корни от одной исключительной нации.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Если ВЛАСТЬ не сможет ЗАЩИТИТЬ, то народ начнет сам защищаться - МОЧИТЬ ТЕРРОРИСТОВ и их родню!!!!!!!!!
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15 час.
Ратник Ратник
ВСЕГДА ГОТОВЫ!
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14 час.

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