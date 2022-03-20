ШПИЛЬКИ

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Ну что, накупили гречки? И что готовить собираетесь? Сталик вас научит!

Ну что, накупили гречки? И что готовить собираетесь? Сталик вас научит!

Под катом - видео! Ролик - что надо!Кашу гречневую готовить умеете?А плов любите?Зачем нужны кулинарные книжки знаете?Да-да, кулинарные книги необходимы для того, чтобы питаться разнообразнее и вкуснее!Поэтому давайте немного уменьшим количество воздуха между щек, сделаем лицо попроще и отложим в сторону утверждения "настоящий плов бывает только из" и "настоящая гречневая каша это только", потому что нет в кулинарии большей глупости, чем настаивать на единственно верном способе употребления продуктов и приготовления еды.

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