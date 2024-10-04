Во время матча «Зенит» — «Акрон» в Вендела врезался беспилотник

На одном из самых охраняемых стадионов случилось серьезное ЧП. В ходе матча пятого тура группового этапа кубка России между «Зенитом» и «Акроном», который состоялся 2 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», над полем появился неопознанный летающий объект.