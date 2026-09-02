Константин Чуйченко: Средняя жизнь индейцев США - 50 лет

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил на ВЭФ, что резервации не сохраняют культуру индейцев США, со средней продолжительностью жизни 50 лет.
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