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СООБЩЕНИЯ -ФАКТЫ

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14.12.24==Медведев: Украина стоит перед выбором — быть с Россией или исчезнуть с карты мира

14.12.24==Медведев: Украина стоит перед выбором — быть с Россией или исчезнуть с карты мира

Украина   Россия   Новости мира   СВО Медведев 17 июля 2024 года, Москва – В своей недавней статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал неоднозначное заявление о текущей политической ситуации в Украине.

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