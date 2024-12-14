Украина Россия Новости мира СВО Медведев 17 июля 2024 года, Москва – В своей недавней статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал неоднозначное заявление о текущей политической ситуации в Украине.